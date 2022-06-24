Французский предприниматель и миллионер Стефан Эймер найден мертвым у отеля в Париже. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает AFP со ссылкой на источники. Эймер занимал 167-е место в списке самых богатых людей страны.
Стефан Эймер, глава крупнейшей сети медицинских лабораторий Biogroup, найден мертвым в Париже в возрасте 52 лет. Он был найден в среду перед парижским отелем, предположительно, он совершил суицид, — цитирует агентство источник.
Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой сотрудник полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств. Счеты с жизнью он свел на посту охраны посольства Туркмении. Согласно основной версии, причиной самоубийства стали личные проблемы полицейского.
31 мая на территории парка Минобороны в Ялте было найдено тело майора полиции Александра Петрусенко. По предварительным данным, он совершил суицид. Полицейский не оставил предсмертной записки.