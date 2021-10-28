Французским порноактёрам впервые предъявили обвинение в изнасиловании

Четырём французским порноактёрам предъявили обвинение в изнасиловании. Такой прецедент впервые произошёл в стране в рамках расследования преступлений в порнографической индустрии. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Трое подозреваемых заключены под стражу, а ещё один находится под судебным надзором. Сейчас прокуратура также расследует другой веб-сайт, который позиционирует себя как центр «любительского» кино для взрослых.

Поводом для подобных полицейских проверок в этой области стали показания женщин, которые рассказали о том, что подверглись жестокому обращению на съёмочной площадке. В 2020 году четыре человека были обвинены в сутенёрстве, включая двух продюсеров порнофильмов. По данным источника во французской полиции, выявлено около 50 жертв насилия.

Ранее группа депутатов Чили представила законопроект о введении уголовного наказания за удаление презерватива во время полового акта без разрешения партнёра. Подобные действия подвергаются уголовному преследованию в целом ряде стран мира, включая Испанию, Германию и Швейцарию.