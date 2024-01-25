Французским депутатам передали послание Госдумы по наемникам Посол РФ передал депутатам Нацсобрания Франции обращение Госдумы по наемникам

Фото: Посольство России в Париже

Посол России во Франции Алексей Мешков в ходе встречи с депутатами Национального собрания передал им послание Госдумы РФ о французских наемниках на Украине, об этом сам дипломат рассказал журналистам. Обращение депутатов было опубликовано на сайте российского диппредставительства в Париже.

Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы, — сказал Мешков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что вручил парламентариям распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский Иностранный легион и даются инструкции, как это сделать, а также размещен формуляр для подачи заявления. По словам дипломата, его французские собеседники реагировали так, как будто «они впервые это видят».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ согласовали текст обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских легионеров в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Депутаты выразили сожаление из-за того, что Париж, некогда выступавший за разрядку отношений между Западом и Россией, поддерживает Киев. Также они подчеркнули, что участие французов в боях на стороне Украины подтверждено документально.

17 января стало известно, что российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По информации Министерства обороны РФ, было уничтожено более 60 военнослужащих. После удара российской армии по Харькову в МИД РФ вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. При этом в Париже заявили, что французские наемники не принимают участия в боевых действиях на территории Украины и других стран.