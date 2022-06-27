Французский телеканал показал правду про Лисичанск Телеканал France 24 признал, что в Лисичанске не поддерживают военных Украины

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Французский телеканал France 24 выпустил репортаж, в котором говорится, что большинство жителей города Лисичанска Луганской области не поддерживают военных и власти Украины. Позиция местных жителей удивила французских журналистов, которые приехали снимать, как украинские волонтеры «помогают» местным жителям в эвакуации.

Это депортация, вы что не видите, они выгоняют нас из наших домов, — заявил репортерам местный житель.

По словам горожан, солдаты ВСУ дали им два дня на то, чтобы покинуть Лисичанск, что их возмутило. Покинуть свои дома согласились не все.

Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей, — утверждала местная жительница.

Телеканал опросил жителей города, и оказалось, что в Лисичанске популярно мнение о России как их союзнике.

Ранее стало известно, что войска Луганской Народной Республики и военнослужащие России зашли в Лисичанск и могут освободить город от украинских военных уже к концу недели, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он подчеркнул, что Лисичанск — большой промышленный город, поэтому еще придется «пободаться».