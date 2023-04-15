Французский телеканал назвал контрнаступление ВСУ враждебным France 24 назвал контрнаступление ВСУ враждебным и вызвал гнев Украины

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Французский телеканал France 24 снял сюжет о подготовке российских войск к контрнаступлению ВСУ, которое было названо враждебным. После выхода сюжета в эфир 13 апреля разразился скандал, что стало причиной его удаления из соцсетей канала и с других платформ, сообщает Lenta.ru.

Съемки сюжета проходили в 30 километрах от передовой. Российские военнослужащие рассказали журналисту, что не боятся предстоящего наступления украинских войск, поскольку «все ломается, все убивается» и «непобедимых нет».

Сюжет разозлил украинские власти. В МИД страны пригрозили французским журналистам привлечением к ответственности из-за проведения съемки без разрешения Киева.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины начали сомневаться в успехе контрнаступления ВСУ. По сведениям западных СМИ, причиной тому может быть подготовленность российских войск. Кроме того, они отмечают, что и в самом Киеве уже не все уверены в успехе наступления. Такой вывод сделан на основе утечки секретных документов Пентагона. Прогнозы на реальные шансы Украины по контрнаступлению, содержащиеся в этих документах, «не соответствуют действительности».