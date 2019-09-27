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Суд французского города Дижон постановил вынести запрет родителям, которые хотели назвать младенца Джихад.

По мнению судьи, такое имя может навредить ребёнку, так как вызывает негативные ассоциации в обществе, передаёт France Presse .

Даже если имя Джихад в арабском мире означает священную борьбу, труд, усилие и имеет положительное значение, в общественном мнении с учетом нынешнего террористического контекста это имя связывают с фундаменталистскими исламистскими движениями, — сказал на заседании прокурор.

В результате малышу дадут другое имя — Джахид. Это слово имеет на арабском то же значение, но не ассоциируется с негативными действиями, отмечает издание.

Ранее News.ru писал, что американская певица и актриса Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).