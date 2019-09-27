Суд французского города Дижон постановил вынести запрет родителям, которые хотели назвать младенца Джихад.
По мнению судьи, такое имя может навредить ребёнку, так как вызывает негативные ассоциации в обществе, передаёт
Даже если имя Джихад в арабском мире означает священную борьбу, труд, усилие и имеет положительное значение, в общественном мнении с учетом нынешнего террористического контекста это имя связывают с фундаменталистскими исламистскими движениями, — сказал на заседании прокурор.
В результате малышу дадут другое имя — Джахид. Это слово имеет на арабском то же значение, но не ассоциируется с негативными действиями, отмечает издание.
Ранее News.ru писал, что американская певица и актриса Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).