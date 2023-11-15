Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Le Figaro: суд во Франции выдал ордер на арест Башара Асада

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Башар Асад

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада, сообщает газета Le Figaro. Париж обвиняет его в применении химического оружия в 2013 году.

Как отмечается, ордера выписаны еще четверым: брату президента, командующему Республиканской гвардией Сирии Махеру Асаду, а также генералам Гасану Аббасу и Бассама аль-Асаду. Их всех обвиняют в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.

По данным издания, 21 августа 2013 года в сирийской провинции Восточная Гута применялся газ зарин. Американская разведка утверждает, что тогда погибло более тысячи человек.

Ранее оппозиционная Лейбористская партия Великобритании поддержала расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных преступлений в зоне палестино-израильского конфликта. Там заявили, что блокада Газы со стороны Израиля является неприемлемой и призвали к полной и немедленной гуманитарной паузе во всем анклаве.

Перед этим стало известно, что директор офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку. Чиновник убежден, что всемирная организация не справляется со своими обязанностями по урегулированию палестино-израильского конфликта. В письме к верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку он сравнил удары Израиля по сектору Газа с геноцидом, против которого ООН бессильна.