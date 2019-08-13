https://static.news.ru/photo/34704f80-bde2-11e9-b778-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Французский спортмен Биксант Ларральд во время застолья откусил голову живому петуху. Произошедшее участники вечеринки засняли на видео.

Инцидент возмутил интернет-пользователей и защитников животных. В Сети появилась петиция, авторы которой призвали привлечь Ларральда к ответственности и исключить из состава команды по баскской пелоте. Её подписали свыше 60 тысяч человек, сообщает сайт mesopinions.com .

В Фонде Бриджит Бардо назвали поступок спортсмена «шокирующим и отвратительным». Представитель организации Даниэль Рапосо заявил, что юристы фонда подадут на Ларральда в суд, пишет The Guardian .

Сам спортсмен отказался комментировать намерения фонда. При этом он признал, что его поступок был плохим.

Ранее News.ru писал, что власти города Туркменбаши запретили местным жителям резать баранов во время праздника Курбан-байрам. Решение обусловлено необходимостью обеспечения чистоты и порядка во время проведения первого Каспийского экономического форума.