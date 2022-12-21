Французский разведчик Жюйе: Запад недооценивает силы России

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Странам Запада следует избавиться от иллюзий о том, что силы России на исходе, и перестать фантазировать на тему «выдохшихся» вооруженных сил, заявил в интервью изданию Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. Он также добавил, что конфликт на Украине спровоцировали США и сделали все, чтобы вовлечь в него Россию.

Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, они настоящие воины, — сказал Жюйе.

Жюйе отметил, что оба народа не захотят уступить: украинцы как потомки казаков, а россияне — как наследники победы против нацистской Германии.

По его мнению, в конфликте между Россией и Украиной страдают обе стороны и настоящего победителя в нем быть не может. Поэтому необходимо иное разрешение ситуации.

Говоря о причастности Вашингтона к конфликту, Жюйе отметил, что только американские спецслужбы предупреждали о риске начала военных действий в феврале текущего года. Разведки европейских стран сомневались в этом, не доверяя американцам, поскольку те «регулярно лгут».

Накануне член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в случае прямого столкновения НАТО сможет победить Россию в течение трех дней. Член Совета Федерации Сергей Цеков расценил данное заявление как слова артиста, который желает удержаться в информационном поле. По мнению сенатора от Республики Крым, такие политики не задумываются о последствиях.