https://static.news.ru/photo/74f102b4-57d1-11ea-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: FlorianOnAir/youtube.com

Пицца, на которой уместились 257 различных сортов сыра, была приготовлена во французском Лионе. Автором кулинарного шедевра является местный пиццайоло Бенуа Брюэль.

В ближайшее время его творение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Брюэль отметил, что разместить весь сыр на лепёшке диаметром в 30 см оказалось нелёгкой задачей, но именно в этом и состоит рекорд.

Блюдо весит примерно 1 кг и три четверти его массы приходится именно на сыр. По словам Брюэля, в одиночку есть такую пиццу не стоит. Она рассчитана на компанию в 20 человек и может служить закуской к аперитиву, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее NEWS.ru писал, что сеть ресторанов Pizza Hut решила задействовать роботов в приготовлении пиццы. Предполагается, что весь процесс выпечки будет занимать около шести минут.