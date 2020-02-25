Пицца, на которой уместились 257 различных сортов сыра, была приготовлена во французском Лионе. Автором кулинарного шедевра является местный пиццайоло Бенуа Брюэль.
В ближайшее время его творение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Брюэль отметил, что разместить весь сыр на лепёшке диаметром в 30 см оказалось нелёгкой задачей, но именно в этом и состоит рекорд.
Блюдо весит примерно 1 кг и три четверти его массы приходится именно на сыр. По словам Брюэля, в одиночку есть такую пиццу не стоит. Она рассчитана на компанию в 20 человек и может служить закуской к аперитиву,
Ранее NEWS.ru писал, что сеть ресторанов Pizza Hut решила задействовать роботов в приготовлении пиццы. Предполагается, что весь процесс выпечки будет занимать около шести минут.
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