Французский полковник рассказал о жертвах Запада ради Украины Полковник Дарра: Запад готов ослабить свою защиту ради поставок оружия Украине

Фото: МО Украины

Страны Запада изъявили готовность пожертвовать собственной безопасностью ради поставок оружия Украине, заявил в интервью LCI французский полковник в отставке Бертран Дарра. По его словам, союзники Киева не справляются с помощью и «хватаются за любую соломинку».

Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине, — обратил внимание собеседник телеканала.

В попытках всеми способами поддержать Украину США и Европа истощают свои запасы, отметил Дарра. Западные лидеры полагают, что у партнеров Киева есть возможность идти на такую жертву, констатировал военный.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений в связи с поставками военной помощи армии Украины. Таким образом он ответил на вопрос о боеготовности Соединенных Штатов. При этом он уточнил, что Вашингтон пока не видит угрозы национальной безопасности страны.