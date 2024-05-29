Французский политик заявил о новой фазе «тотального конфликта» на Украине Филиппо: отправка Францией инструкторов на Украину станет новой фазой конфликта

Фото: NATO

Дискуссия по поводу отправки военных инструкторов Франции на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. По его словам, парламентарии даже не просят дополнительного голосования по этой теме, он назвал происходящее позором.

Вот и все!.. Это новый этап в спирали тотального конфликта! — отметил он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам готовить военнослужащих на Украине. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их тела обратно. Таким образом она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, рассказавшей о таких командировках.

Американская газета The New York Times сообщала, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.