Французский политик рассказал, как Запад использует смерть Навального Филиппо: Запад использует смерть Навального как повод для эскалации конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального используется Западом как повод для эскалации конфликта с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter (X). К своему посту он прикрепил отрывок из эфира LCI, где эксперты, обсуждая ситуацию на Украине, говорят о необходимости отправки военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Как и ожидалось, смерть Навального используется системой для ускорения нашего вступления в войну: запросы на отправку французских войск и войск НАТО в целом звучат все чаще, — написал он.

Филиппо добавил, что «все они льют крокодиловы слезы по Навальному». По его мнению, на самом деле Запад счастлив от того, что у них появился предлог для «ускорения программы НАТО 2030: Третья мировая война». Также политик в очередной раз призвал Францию выйти из Североатлантического альянса и Евросоюза, «чтобы работать на благо мира».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция руководителей стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то что результатов судебной медицинской экспертизы еще не было.