Французский политик призвал остановить Зеленского, не дожидаясь катастрофы Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского следует остановить, пока его действия не привели к катастрофе, написал в социальной сети Х (бывшая Twitter) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Таким образом он отреагировал на обвинение Зеленским Варшавы в поддержке Москвы. По мнению француза, такое обвинение является «бредовым».

Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)! <...> Это еще раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить, — сказал Филиппо.

При этом он подчеркнул, что Польша приняла много украинских беженцев и «дала больше всего» самому Зеленскому.

Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. В апреле 2022 года Варшава объявила о передаче военной помощи Киеву на сумму €1,5 млрд. В конце июля 2023 года речь шла уже о поставках на сумму €3 млрд.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран. При этом Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, таким образом помогают России

После этого премьер-министр республики Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава прекратила поставки вооружения Киеву. По его словам, страна сама в настоящее время активно вооружается.