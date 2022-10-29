Французский политик призвал не давать Украине решать судьбу человечества Французский политик Лелуш призвал не давать Украине решать судьбу человечества

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Экс-глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш в интервью изданию Le Figaro призвал не допустить прямого военного конфликта между Североатлантическим альянсом и Москвой, а также не дать Украине самостоятельно определять сроки окончания конфликта с Москвой, принимая таким образом решение за весь мир. Он также отметил, что в результате поставок оружия и оказания финансовой помощи Киеву страны Альянса уже стали стороной конфликта.

Нельзя только одной Украине доверять задачу определять, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете, — сказал Лелуш.

Он также подчеркнул, что продолжение противостояния грозит привести к применению Россией ядерного оружия, что повлечет ответные действия США и поставит мир на грань глобального ядерного катаклизма.

По мнению политика, сторонам конфликта следует проявлять сдержанность, однако он признал, что ситуация может в любой момент измениться, поскольку Запад противостоит России, Украина не желает вести переговоры и считает призывы к прекращению огня государственной изменой. Все это грозит миру катастрофой, предупредил Лелуш.

Мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлем, чтобы подготовиться к деэскалации, — резюмировал политик.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что третья мировая война уже фактически началась. По его мнению, она разворачивается в настоящее время на Украине и в киберпространстве. Рубини известен тем, что предсказал мировой кризис 2008 года.

В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что современные вооруженные конфликты являются продолжением начавшейся в 1914 году Первой мировой войны. Парламентарий рассказал, что происходящее в XX и XXI веках можно считать не рядом мировых войн, а одной войной с краткосрочными перемириями.