Французский политик одобрил характеристику Путина для лидеров ЕС Филиппо: Путин прав, сравнивая лидеров стран ЕС с коллаборационистами

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Президент России Владимир Путин был прав, сравнивая лидеров стран Евросоюза с коллаборационистами, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он отреагировал на слова Путина, сказанные им в ходе прямой линии 14 декабря о генерале де Голле и маршале Петене.

В ходе своего выступления глава российского государства заявил, что ряд лидеров ЕС внешне пытаются походить на французского маршала Шарля де Голля, но на деле ведут себя, подобно маршалу Филиппу Петену, ставшему во время Второй мировой войны «коллаборационистом», который «подчинился воле оккупантов». По словам Филиппо, евроруководители действительно потеряли суверенитет и действуют вопреки интересам собственных стран.

Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС! <...> Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить! — заявил француз.

В то же время Путин в ходе прямой линии упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по его словам, защищает интересы собственной страны и является «пронациональным политиком». Остальные же слишком зависят от «старшего брата» в лице США, указал глава государства.

При этом Путин указал, что, несмотря ни на что, Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном. По его словам, Россия убеждена, что США являются важной и нужной для мира страной, которая мешает сама себе имперской политикой.