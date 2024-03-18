Французский политик назвал наглостью критику выборов в РФ от Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X) назвал наглостью критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в России. Украинский лидер сам отменил выборы в стране, напомнил политик.

Филиппо напомнил, что это решение вызывает критику украинских граждан, которые считают, что Зеленский не идет на выборы, боясь, что его «сметут». Также политик указал на обвинения противников президента в злоупотреблении военным положением.

Верх наглости: Зеленский сегодня утром позволил себе критиковать президентские выборы в России, хотя сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года! И это после того, как в октябре прошлого года он отменил выборы в законодательные органы своей страны! — написал политик.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта и впервые проводились в течение трех дней. Дистанционное электронное голосование было доступно в трети регионов страны.

В гонке за должность главы государства участвовали действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). По данным ЦИК, Путин набрал 87,38% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней.

Общая явка стала самой высокой в истории президентских выборов в России. Она превысила показатель 1991 года, когда проголосовали 74,66% избирателей.