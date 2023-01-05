Французский политик назвал безумием решение передать Украине колесные танки Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо назвал безумием отправку Украине колесных танков

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Президент Франции Эммануэль Макрон поступает безумно, решив отправить на Украину колесные танки AMX-10 RC, считает лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. На своей странице в Twitter он написал, что так глава государства ослабляет собственную армию. Кроме того, заявил Филиппо, поставки оружия не помогают в том, чтобы остановить конфликт.

Макрон отправляет Зеленскому танки — безумие! Это ведет к еще большему ослаблению французской армии и преследует цель продлить войну любой ценой. Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру, в то время как Макрон и НАТО делают прямо противоположное! — поделился своим мнением политик.

Он напомнил, что Киев получает €300 млн каждый месяц. Филиппо уверен, что эти деньги можно было бы потратить на другие цели и таким образом спасти много жизней. Например, средства помогли бы улучшить условия в больницах.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. В интервью телеканалу LCI она уточнила, что это было просьбой Украины и Франция оказывают свою поддержку в соответствии с потребностями Киева.

Министр также не считает, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.