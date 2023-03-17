Французский политик Филиппо: в подрыве «Северных потоков» виновны США

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За подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят США, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, борьба с трубопроводами давно стала частью политики Вашингтона, передает РИА Новости.

Еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят американцы. Ведь еще до войны на Украине США годами боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянным элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло, — цитирует агентство политика.

Что касается возможной причастности к диверсии Норвегии, то, по мнению Филиппо, ничего абсурдного в этом нет. Он пояснил, что Норвегия является конкурентом России в вопросе поставок газа и во многих странах газ РФ был заменен именно ее топливом.

Так что они тоже имели свой интерес и обогатились за счет этого, — заключил Филиппо.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках». В ней говорилось, что трубопроводы были заминированы американскими водолазами, а активировали взрывные устройства норвежцы.

Позднее он высмеял версию Вашингтона о причастности к подрыву газопроводов «проукраинской группировки». Херш заявил, что эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку активистам-дилетантам не под силу осуществление подобной операции.