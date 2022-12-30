Французский политик Филиппо назвал нормализацией нацизма поддержку Украины Французский политик Филиппо назвал нормализацией нацизма поддержку Украины странами Запада

Страны Запада нормализуют нацизм, поддерживая Украину, заявил в своем Twitter-аккаунте французский политик Флориан Филиппо. По его словам, Украина прославляет нацизм, а ее режим является одним из самых коррумпированных в Европе, но этот факт не удивляет никого из представителей европейского сообщества.

2022 год — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, который является одним из самых коррумпированных в Европе. Речь об Украине Зеленского, — написал Филиппо.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал «омерзительной» помощь, которую власти США оказывают «нацистскому правительству Украины» и похвалил конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес за то, что она выступила против выделения дополнительной помощи Украине. По его словам, если бы он голосовал в конгрессе во время рассмотрения вопроса о выделении средств Киеву, то выступил бы против «всей коррумпированной, провоенной, империалистической Демократической партии». Политик неоднократно выступал за скорейшее начало мирных переговоров по Украине.