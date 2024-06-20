Французский политик дал совет Украине по прекращению конфликта Филиппо: Киеву нужно вернуться к стамбульским соглашениям для переговоров с РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Странам Запада следует немедленно прекратить поставки оружия и финансирование Украины, а киевским властям нужно возобновить переговоры с РФ на основании стамбульских соглашений, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его мнению, в противном случае конфликт может перерасти в третью мировую войну.

Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны «столько, сколько потребуется» перед лицом России, — подчеркнул политик.

При этом Филиппо указал на имеющиеся основания для инициации мирных переговоров. В частности, он указал на достигнутые в 2022 году стамбульские договоренности.

Ранее лидер партии «Патриоты» предложил, чтобы Франция покинула НАТО после того, как страны-члены Альянса отвергли мирные инициативы президента России Владимира Путина по Украине. Парижу пора «очнуться», высказал свое мнение политик.

До этого Флориан Филиппо заметил, что дискуссия по поводу отправки военных инструкторов Франции в зону спецоперации говорит о переходе конфликта в новую фазу. По его словам, парламентарии даже не просят дополнительного голосования по этой теме, что является «позором».