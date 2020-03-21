Парламент Франции принял законопроект о чрезвычайном санитарном положении. Согласно документу, в стране на два месяца будет введён ряд ограничительных мер.
Также новый закон даст полномочия власти обеспечить поддержку бизнесу и установить процесс переноса второго тура муниципальных выборов во Франции. В документе предусмотрен штраф для граждан в размере 135 евро за нарушение карантинных мер. В случае троекратного нарушения ограничений человеку грозит до шести месяцев тюрьмы.
Проблема пандемии беспокоит около 80% населения Франции. Ещё ни одно заболевание не вызывало такого беспокойства в обществе.
NEWS.ru сообщал ранее, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о тяжёлых последствиях для страны из-за эпидемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен