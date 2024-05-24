Французский офицер попал в плен к российским бойцам у Клещеевки «ВД»: ВС РФ пленили офицера французского легиона у Клещеевки

Фото: МО Украины

Офицер французского легиона, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к российским бойцам у Клещеевки в ДНР, утверждает Telegram-канал «Военное дело». Отмечается, что он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи. Канал уточняет, что военнослужащий может стать «ценным источником информации». Минобороны данную информацию не комментировало.

О взятии Клещеевки под полный контроль российское военное ведомство сообщило 22 мая. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, это открывает ВС РФ путь к остальным населенным пунктам ДНР. Клещеевка, говорит он, был одним из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении.

Британский эксперт Александр Меркурис до этого говорил, что линии обороны ВСУ в районе Клещеевки полностью разрушены. Все силы противника в настоящее время отведены назад и находятся к западу от канала Северский Донец.

В пятницу, 24 мая, Минобороны России показало кадры поражения ракетным комплексом «Искандер» командного пункта и скопления техники ВСУ в зоне спецоперации. Как отмечается, расчеты ОТРК Западной группировки войск способны наносить огромный ущерб противнику, находясь за десятки километров от линии боевого соприкосновения.