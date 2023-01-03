Французский наемник потерял ногу на Украине и не смог найти помощи

Фото: МО РФ

Французский наемник Максим Броншэн потерял ногу, воюя на стороне ВСУ, но не смог найти помощи в посольстве Франции в Киеве, передает TF1 INFO. В настоящий момент 32-летний мужчина лечится в Страсбурге.

Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте, — заявил он.

Кроме того, согласно французскому уголовному кодексу, Броншэну грозят пять лет тюрьмы и штраф в размере 75 000 евро за наемничество.

Ранее в США сообщили, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранцев. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.

25 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что разведка выявила в формированиях Вооруженных сил Украины присутствие военных из более чем 30 стран. По его словам, данные получены при анализе радиоперехвата, который велся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР.