Французский министр призвал страны ЕС договориться об экономическом плане

https://static.news.ru/photo/c8f01934-796b-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны должны подготовить план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр после того, как Еврогруппе не удалось достичь соглашения по итогам 16-часовых переговоров.

Вместе с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцом Ле Мэр призвал все государства Европы действовать ради достижения амбициозного соглашения.

AprÃ¨s 16 heures de nÃ©gociations, pas dâaccord Ã lâ #Eurogroupe sur la rÃ©ponse Ã©conomique Ã la crise du #coronavirus . Nous reprenons demain. Avec @OlafScholz , nous appelons tous les Ãtats europÃ©ens Ã Ãªtre Ã la hauteur des enjeux exceptionnels pour parvenir Ã un accord ambitieux. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 8, 2020

Совет министров финансов зоны евро в ходе видеоконференции не сумел прийти к консенсусу. Новый этап переговоров запланирован на 9 апреля. Председатель Еврогруппы Мариу Сентену отметил, что участники «подошли вплотную» к соглашению, писал NEWS.ru.