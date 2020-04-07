Европа

Французский министр призвал страны ЕС договориться об экономическом плане

10:31, 08 апреля 2020
Брюно Ле Мэр Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны должны подготовить план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр после того, как Еврогруппе не удалось достичь соглашения по итогам 16-часовых переговоров.

Вместе с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцом Ле Мэр призвал все государства Европы действовать ради достижения амбициозного соглашения. 

Совет министров финансов зоны евро в ходе видеоконференции не сумел прийти к консенсусу. Новый этап переговоров запланирован на 9 апреля. Председатель Еврогруппы Мариу Сентену отметил, что участники «подошли вплотную» к соглашению, писал NEWS.ru.

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