Французский министр призвал страны ЕС договориться об экономическом плане

https://static.news.ru/photo/c8f01934-796b-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpgБрюно Ле МэрФото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейские страны должны подготовить план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр после того, как Еврогруппе не удалось достичь соглашения по итогам 16-часовых переговоров.
Вместе с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцом Ле Мэр призвал все государства Европы действовать ради достижения амбициозного соглашения.
Совет министров финансов зоны евро в ходе видеоконференции не сумел прийти к консенсусу. Новый этап переговоров запланирован на 9 апреля. Председатель Еврогруппы Мариу Сентену отметил, что участники «подошли вплотную» к соглашению, писал NEWS.ru.