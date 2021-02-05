Французский министр допустила применение российской вакцины в Европе

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Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе. В этом сам канцлер признался в интервью СМИ.

Отвечая на вопрос немецкого издания Welt Am Sonntag, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом, Курц ответил утвердительно, отметив, что для этого они должны быть зарегистрированы в...