Французский министр допустила применение российской вакцины в Европе

https://static.news.ru/photo/e461d5e0-692a-11eb-b45d-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Любая эффективная вакцина от коронавируса, в том числе российский препарат «Спутник V», может широко применяться в странах Европы при её регистрации и одобрении регулятором, заявила министр-делегат при главе Министерства экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше.
Я в этом плане агностик. Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объём, — заявила она в ответ на вопрос о возможном допуске препарата «Спутник V» на европейский рынок, пишет ТАСС.
Она уточнила, что большой выбор препаратов в странах ЕС позволит эффективнее бороться с различными штаммами COVID-19.
По словам Панье-Рюнаш, главной задачей для Европы сейчас является поиск производственных площадок для создания необходимого числа партий вакцин.
Нельзя просто взять любой завод и превратить его в площадку для производства вакцин — это крайне контролируемая отрасль, поскольку речь идёт о здоровье населения, — заявила она в ответ на предложение отказаться от жёсткого регулирования в вопросе подбора производственных площадок.
Ранее NEWS.ru писал, что по оценкам РФПИ, российскую вакцину «Спутник V» к концу следующей недели официально зарегистрируют уже в 25 странах мира. В настоящий момент препарат одобрили 19 регуляторов.