https://static.news.ru/photo/81b9c45c-20e2-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участник акции протеста во французском Лилле бросил в полицейских самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, правоохранители не пострадали.

Об этом сообщает France Presse. В бутылке, из которой манифестант сделал СВУ, могла находиться кислота. Другие протестующие кидают в стражей порядка камнями и прочими импровизированными метательными снарядами.

Как передавал NEWS.ru, 17 декабря сотни тысяч французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы. В одном Бордо по данным организаторов в акции участвуют 70 тысяч человек (полиция, впрочем, приводит более скромную цифру — 13 тысяч человек). Демонстрации также проходят в Лионе, Лилле, Ницце, Нанте, Руане и Париже. В столице страны осложнено движение общественного транспорта. По словам президента страны Эммануэля Макрона, он поддерживает право французов на выражение недовольства и намерен реализовать реформу, «прислушиваясь» к демонстрантам.