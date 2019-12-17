Участник акции протеста во французском Лилле бросил в полицейских самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, правоохранители не пострадали.
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Как передавал NEWS.ru, 17 декабря сотни тысяч французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы. В одном Бордо по данным организаторов в акции участвуют 70 тысяч человек (полиция, впрочем, приводит более скромную цифру — 13 тысяч человек). Демонстрации также проходят в Лионе, Лилле, Ницце, Нанте, Руане и Париже. В столице страны осложнено движение общественного транспорта. По словам президента страны Эммануэля Макрона, он поддерживает право французов на выражение недовольства и намерен реализовать реформу, «прислушиваясь» к демонстрантам.
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