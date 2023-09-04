Французский кинорежиссер Матье Кассовиц пострадал в ДТП на мотоцикле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Французский актер и режиссер Матье Кассовиц попал в ДТП на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV. По его данным, мужчина получил серьезные травмы. Кассовиц проводил тренировку по управлению байком и потерял управление.

Французский актер и кинорежиссер получил очень серьезные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию, — говорится в заявлении со ссылкой на окружение Кассовица.

В настоящее время 56-летний режиссер находится в госпитале в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр. В префектуре Эссона заявили, что «его состояние вызывает обеспокоенность». ДТП произошло на автотрассе в коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия на севере Франции.

Ранее сообщалось о гибели японского мотогонщика Харуки Ногути во время Азиатского чемпионата по шоссейным гонкам в Индонезии. В результате аварии он получил травму головы и был доставлен в медицинский центр автодрома. Ногути находился в реанимации на протяжении трех суток, после чего скончался. Родители гонщика заявили, что он начал кататься на мотоцикле в пять лет. По их словам, он принес им много радости и счастья своими достижениями в этом виде спорта. Авария произошла во время гонки на острове Ломбок, после чего гонку пришлось отменить.