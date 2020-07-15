Французский кабмин разрабатывает закон против сепаратизма

https://static.news.ru/photo/1846a89c-c6ae-11ea-8053-fa163e074e61_660.jpg Жан Кастекс Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Франции осенью намерено представить законопроект о борьбе с проявлениями сепаратизма.

Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал премьер-министр Жан Кастекс в ходе выступления перед депутатами нижней палаты французского парламента — Национального собрания. Глава правительства отметил, что законопроект будет внесён на рассмотрение Совета министров после периода летних отпусков. Кастекс добавил, что новый закон разрабатывается с целью противодействия группам, пытающимся создать противовес обществу на этнической или религиозной основе.

Во Франции существуют несколько очагов сепаратизма разной степени выраженности. В частности, выступающие за независимость движения есть в Бретани и на Корсике. В 2018 году референдум о независимости проводился в Новой Каледонии — островном регионе в Тихом океане под французской юрисдикцией. Более 46% островитян тогда поддержали выход из состава страны.

15 июля законопроект о защите территориальной целостности внесли в российскую Госдуму, передавал NEWS.ru.