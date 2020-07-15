Французский кабмин разрабатывает закон против сепаратизма

Правительство Франции осенью намерено представить законопроект о борьбе с проявлениями сепаратизма.
Как
Во Франции существуют несколько очагов сепаратизма разной степени выраженности. В частности, выступающие за независимость движения есть в Бретани и на Корсике. В 2018 году референдум о независимости проводился в Новой Каледонии — островном регионе в Тихом океане под французской юрисдикцией. Более 46% островитян тогда поддержали выход из состава страны.
15 июля законопроект о защите территориальной целостности внесли в российскую Госдуму, передавал NEWS.ru.
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