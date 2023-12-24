Французский генерал допустил, что ВСУ удержат позиции зимой Французский генерал Паломерос: ВСУ в лучшем случае удержат позиции зимой

Фото: МО Украины

Украинские войска могут в лучшем случае удержать нынешние позиции предстоящей зимой, заявил экс-начальник главного штаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломерос в эфире телеканала France 3. В любом случае ближайшие месяцы станут для украинской армии ужасными, добавил он.

Украинцам предстоит пережить ужасную зиму, и нам не стоит отводить взгляд. В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. На большее не стоит рассчитывать, это само по себе станет чудом, ну или хорошей попыткой, — сказал он.

По словам генерала, перед Киевом стоит задача пополнения армии, однако это осложняется тем, что украинцы устали от этого конфликта. Поэтому Паломерос считает, что Киев нуждается в «полноценной поддержке» со стороны Запада. Он выступил за наращивание поддержки Украины со стороны ЕС.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Черниговской области началось оборудование первой и второй полос обороны, так как регион граничит с Россией и Белоруссией. Украинские военные строители устанавливают заграждения, известные как «зубы дракона», роют траншеи с бетонными колпаками и противотанковые рвы.

О том, что ВСУ намерены уйти в оборону, Владимир Зеленский заявлял в начале декабря. В интервью Associated Press он анонсировал новую фазу конфликта, объявив, что защитная линия протянется от Донбасса до Западной Украины, планируется укрепить соседние с Россией и Белоруссией регионы.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай отметил, что основная проблема украинских войск кроется не столько в недостатке ресурсов, сколько в падении боевого духа. Парламентарий отмечает, что нехватка боеприпасов и бронетехники у ВСУ начинает ощущаться, но пока еще в слабой степени.