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Французский философ Люсьен Сэв, посвятивший жизнь обоснованию марксистских идей, умер от коронавируса на 94-м году жизни. Учёный стал одним из 186 заражённых французов, скончавшихся в понедельник.

В своих последних работах Сэв стремился доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд «Капитал» не утратили актуальности в XXI веке. <...> По словам его биографов, Сэв, родившийся 9 декабря 1926 года, всерьёз заинтересовался марксизмом ещё в студенческие годы, — передаёт ТАСС.

По информации Университета Хопкинса, к вечеру 23 марта число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч человек. Погибли 862 француза, излечились более 2,2 тысячи.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.