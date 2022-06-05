Французский евродепутат назвал Зеленского актером, обманувшим Европу Французский евродепутат Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обманул страны Европы, убедив их в необходимости поставлять Киеву вооружение, заявил депутат Европейского парламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, пишет газета Valeurs Actuelles. Политик считает, что поставки оружия на Украину не являются ни гумпомощью, ни стратегическим решением. По словам Мариани, это только наносит ущерб европейской безопасности.

Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <...> Иллюзионисту Зеленскому удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему, — сказал политик.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму $40 млрд. Согласно этому указу, американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции РФ, по упрощенной схеме.

Канадское издание Toronto Star 5 июня сообщило, что украинские чиновники занимаются незаконной и тайной продажей западного оружия с целью обогащению. Об этом изданию сообщили зарубежные наемники и волонтеры на стороне Украины. Авторы статьи отметили, что при этом украинские военные испытывают дефицит в патронах, снаряжении и сильнодействующих болеутоляющих.