Французский депутат сообщил об истощении военных запасов страны Французский депутат Кюбертафон заявил об истощении военных запасов страны

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Военная помощь Украине истощила национальные запасы вооружения Франции, сообщил депутат Национальной ассамблеи Жан-Пьер Кюбертафон в своем обращении к министру обороны Себастьяну Лекорню. По его словам, французский арсенал необходимо восполнить. Он также запросил разъяснения о дополнительном бюджетном пакете и информацию о гарантиях цепочек производства и обеспеченности нужным количеством вооружения, пишет Lenta.ru.

Французский депутат напомнил, что в течение почти десяти месяцев с начала СВО России на Украине западные союзники активно использовали свои арсеналы для оказания помощи украинской армии.

Различные исследовательские стратегические институты подчеркивали истощение своего основного вооружения, особенно во Франции, — говорится в обращении к Лекорню.

Депутат напомнил, что согласно законопроекту французского правительства о бюджете на 2023 год, оборонный бюджет страны увеличится на €3 млрд. Парламентарий отметил, что это увеличение является самым существенным за последние 15 лет, и попросил предоставить детальную информацию о сопутствующих гарантиях цепочек производства и обеспеченности вооружением «для достижения национальной цели автономии».

В американских СМИ ранее сообщалось, что Франция признает, что больше не может помогать Киеву, поставляя оружие. Это связано с истощением собственных запасов государства, однако Париж намерен исправить положение за счет гражданской помощи. Данная информация появилась на неофициальном уровне.