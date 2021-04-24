Французские врачи вкололи пациентам физраствор вместо вакцины

https://static.news.ru/photo/1bbce72e-a507-11eb-9c26-96000091f725_660.jpg Фото: Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей.

Медики вкололи физраствор 140 пациентам в центре вакцинации. Инъекция не несёт опасности, однако всем придётся привиться ещё раз. Некоторые из них посетили центр в пятницу, 23 апреля, другие сделают прививку 28 числа.

Кампания по вакцинации во Франции началась в конце декабря 2020-го. В первую очередь дозы препарата получают пожилые люди и медицинские работники. В настоящее время в стране привились около 14 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике и Польше были обнаружены поддельные вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Pfizer. В Мексике подделку получили примерно 80 человек. Фейковая сыворотка продавалась мошенниками за $1 тысячу. Жители Польши вместо вакцины от COVID-19 могли получить средство от морщин, использовать такой препарат никто не успел.