Французские врачи вкололи пациентам физраствор вместо вакцины

Жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей.
Медики
Кампания по вакцинации во Франции началась в конце декабря 2020-го. В первую очередь дозы препарата получают пожилые люди и медицинские работники. В настоящее время в стране привились около 14 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Мексике и Польше были обнаружены поддельные вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Pfizer. В Мексике подделку получили примерно 80 человек. Фейковая сыворотка продавалась мошенниками за $1 тысячу. Жители Польши вместо вакцины от COVID-19 могли получить средство от морщин, использовать такой препарат никто не успел.