Французские СМИ назвали 2023 год «годом Путина» Le Parisien: Путин завершил год на высокой ноте во всех отношениях

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Президент России Владимир Путин сумел в 2023 году удержать лидерство на многочисленных фронтах, сохранить стабильную экономику и заключить новые стратегические союзы, пишет французская газета Le Parisien. Издание пришло к выводу, что во многих отношениях это был «год Путина».

2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне, — заявили в газете.

Авторы статьи подчеркнули, что предстоящие выборы весной 2024 года могут стать формальностью для президента России, учитывая успехи страны под его руководством. Экономическое развитие России оценивается как стабильное и способное покрыть все затраты.

Газета также отмечает, что стране удалось успешно обойти санкции через новых партнеров и переориентацию торговли, несмотря на все попытки Запада навредить ей. Россия, по мнению журналистов, не осталась в изоляции благодаря политике Глобального Юга. Последний визит Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию стал доказательством, что он не такой «изгой», как пытаются представить на Западе.

Ранее Путин заявил, что Украина не является врагом для РФ. По его словам, противник — это силы на Западе, которые добиваются стратегического поражения страны. Они хотят уничтожить российскую государственность, добавил глава государства. По словам российского лидера, на Западе есть разные люди, в том числе те, которые «симпатизируют» Москве. Но в то же время есть элиты, для которых существование России в ее сегодняшних размерах неприемлемо, отметил президент.