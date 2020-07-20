Французские силовики задержали вероятного поджигателя собора в Нанте

https://static.news.ru/photo/4e1e0ff2-c995-11ea-a292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Франции задержала вечером 18 июля вероятного поджигателя собора Петра и Павла в Нанте. Им оказался волонтёр из местной епархии, рассказал прокурор республики Пьер Сеннес.

Ему поручили вечером 17 июля закрыть религиозное здание. Силовики хотят выяснить его точный график работы.

Представитель надзорного ведомства попросил не обвинять и не подозревать раньше времени гражданина, передаёт агенство AFP.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошёл утром 18 июля. В тушении огня приняли участие порядка 100 спасателей. Пламя удалось потушить только ближе к вечеру. Риск обрушения отсутствует. Несмотря на это, экстренные службы останутся на месте ЧП до конца дня. Президент республики Эммануэль Макрон выразил поддержку пожарным, которые пошли на все риски, чтобы спасти «готическую жемчужину города».

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор Страсбургского университета историк Тома Сирет заявил, что при пожаре огонь уничтожил две исторические реликвии, которым не было цены. Он пояснил, что говорит об органе, сделанном в 1620 году Жаком Жирарде, и о витражах восточного фасада здания, завершённых в 1499 году. Историк отметил, что эти реликвии пережили и французскую революцию, и Вторую мировую войну, а с их потерей утрачены несколько столетий из истории Нанта.

Учёный полагает, что причиной пожара был поджог. Он напомнил, что внутри здания нашли три очага возгорания, что явно свидетельствует о злонамеренном деянии. Французская прокуратура также заявила, что будет расследовать происшествие и рассматривает поджог как основную версию.