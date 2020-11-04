Французские силовики задержали подростка по делу о теракте в Ницце

https://static.news.ru/photo/2589ecfe-1ecd-11eb-8b41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рамках расследования террористической атаки в Ницце французские правоохранители взяли под стражу несовершеннолетнего.

Об этом сообщает AFP. 17-летнего подростка подозревают в том, что он обменивался сообщениями с террористом. Юношу задержали в департаменте Сена-Сен-Дени в парижском регионе. Другие четыре человека, которых задержали в рамках расследования, продолжают оставаться под стражей.

Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Как писал NEWS.ru, глава МВД Франции заявил, что задержанный в Ницце молодой человек прибыл в город с намерением совершить теракт.