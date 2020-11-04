Французские силовики задержали подростка по делу о теракте в Ницце

В рамках расследования террористической атаки в Ницце французские правоохранители взяли под стражу несовершеннолетнего.
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Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник
Как писал NEWS.ru, глава МВД Франции заявил, что задержанный в Ницце молодой человек прибыл в город с намерением совершить теракт.