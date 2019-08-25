Ряд французских политиков и чиновников выступили с инициативой создания международного фонда по борьбе с лесными пожарами и восстановлению лесов.
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Авторы документа также призвали Евросоюз увеличить вдвое размер фонда межрегионального развития, направленного на защиту биоразнообразия и развитие региона Амазонии.
Выступившие с инициативой политики напомнили о том, что леса Амазонии сократились из-за вырубок на более чем 550 тысяч км² за последние 10 лет.
Как ранее сообщал News.ru, обеспокоенность ситуацией с пожарами в Амазонии выразил Папа Римский Франциск. Понтифик призвал объединить международные усилия для борьбы со стихийным бедствием.