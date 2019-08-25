https://static.news.ru/photo/600c242e-c72f-11e9-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: AE/Xinhua/Global Look Press

Ряд французских политиков и чиновников выступили с инициативой создания международного фонда по борьбе с лесными пожарами и восстановлению лесов.

Как передаёт издание Le journal du Dimanche , инициативу озвучили министр заморских территорий Франции Анник Жирарден и руководство департамента Французская Гвиана (Южная Америка). Свое обращение авторы назвали «Франция является страной Амазонии. Защитим это общее достояние человечества». Инициатива предполагает создание независимого от властей любых государств международного фонда, который сможет осуществлять конкретные меры по борьбе с лесными пожарами и действия по восстановлению лесов.

Авторы документа также призвали Евросоюз увеличить вдвое размер фонда межрегионального развития, направленного на защиту биоразнообразия и развитие региона Амазонии.

Выступившие с инициативой политики напомнили о том, что леса Амазонии сократились из-за вырубок на более чем 550 тысяч км² за последние 10 лет.

Как ранее сообщал News.ru, обеспокоенность ситуацией с пожарами в Амазонии выразил Папа Римский Франциск. Понтифик призвал объединить международные усилия для борьбы со стихийным бедствием.