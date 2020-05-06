Французские пивовары уничтожат 10 млн литров пива

https://static.news.ru/photo/73367e12-8fcc-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация пивоваров Франции сообщила об отсутствии спроса на пиво из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе. Производителям придётся уничтожить 10 млн литров готового продукта.

Срок годности товара подходит к концу, и его хранение не имеет смысла, передаёт BFM. Примерно 70% пивоварен страны сократили товарооборот как минимум в два раза с середины марта.

Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными, — подчеркнули в ассоциации.

Как ранее писал NEWS.ru, вступивший в силу запрет на торговлю алкоголем в жилых домах уничтожит небольшие предприятия общепита и пивоваренные компании, усугубив экономический кризис в России, заявил руководитель Союза российских пивоваров Даниил Бриман.