Французские пивовары уничтожат 10 млн литров пива

Ассоциация пивоваров Франции сообщила об отсутствии спроса на пиво из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе. Производителям придётся уничтожить 10 млн литров готового продукта.
Срок годности товара подходит к концу, и его хранение не имеет смысла,
Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными, — подчеркнули в ассоциации.
Как ранее писал NEWS.ru, вступивший в силу запрет на торговлю алкоголем в жилых домах уничтожит небольшие предприятия общепита и пивоваренные компании, усугубив экономический кризис в России, заявил руководитель Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
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