Украинское оружие на Ближнем Востоке вызвало возмущение во Франции Политик Филиппо: поставки оружия с Украины на Ближний Восток ведут к хаосу

Фото: Deutzmann/deutzmann.net/Global Look Press

Поставки оружия с Украины на Ближний Восток могут привести к мировому хаосу, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Twitter (X). По его словам, речь идет о больших объемах вооружения и сейчас оно используется в кровопролитных столкновениях.

Мы предупреждали! Вооружения достаточно много! Это ведет к организованному мировому хаосу, — заявил Филиппо.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший обратил внимание на видео Sky News, на котором палестинцы держат в руках автоматы М4 американского производства. Он предположил, что автоматы могли достаться бойцам ХАМАС после того, как американский вооруженный контингент покинул Афганистан, оставив там значительную часть своего арсенала. До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявляла, что американское оружие палестинцам могла поставлять Украина.

Военный эксперт Андрей Клинцевич уточнил, что Киев мог снабжать ХАМАС компактными образцами вооружения, которые легко провезти контрабандой. По его словам, это могут быть зенитные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы.