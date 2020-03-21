https://static.news.ru/photo/cb01d614-6b9b-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/sadnos-10690657

Более 600 французских врачей подали иск против главы правительства страны Эдуара Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бузен за «правительственную ложь» об урегулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Медики, объединившиеся в группу «С19», обвиняют Филиппа и Бузен в том, что они понимали масштабы вспышки коронавирусной инфекции и ничего не сделали для замедления наступления эпидемии во Франции, пишет газета Figaro.

19 марта иск врачей передали в республиканский суд, который является единственным органом, рассматривающим дела о правонарушениях министров. Статья 223-7, по которой будет рассматриваться дело, подразумевает от двух лет тюрьмы и €30 тысяч в качестве штрафа.

Подать в суд медиков вынудила и ситуация с дефицитом медицинских масок и интервью экс-главы Минздрава, в котором она заявила, что оставляя пост министра ради гонки за кресло мэра Парижа, «плакала, поскольку знала, что впереди ждёт цунами» с коронавирусом.

Сейчас число заболевших коронавирусом во Франции составляет 12 612 человек, 450 человек скончались. В стране закрыты все непродовольственные магазины, кафе и рестораны, а на передвижение людей наложены ограничения.

Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса жители Великобритании за три недели накупили продовольствия на миллиард фунтов стерлингов.