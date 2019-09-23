https://static.news.ru/photo/c1260ec4-dea8-11e9-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Pitinome/Global Look Press

Французские фермеры зажгли «Огни гнева». Такое название получила серия манифестаций протеста, которую аграрии начали в ночь на 24 сентября. В различных регионах страны на перекрестках дорог и вдоль них они разожгли большие костры, чтобы обратить внимание на ухудшение своего положения.

Протестующие расположились в столичном регионе Иль-де-Франс, в департаментах Эсон и Верхняя Гаронна, а также в Кале неподалёку от въезда в тоннель под Ла-Маншем, сообщает телеканал BFM .

Недовольство фермеров вызвал проект закона, согласно которому вблизи населённых пунктов вводятся сельскохозяйственные зоны, где запрещено использовать пестициды. Это, уверены аграрии, значительно сократит площади их сельскохозяйственных угодий и снизит урожайность.

В профсоюзах заявили, что акции протеста продолжатся по всей стране и будут продолжаться до конца недели. Там считают, что новый закон пошатнёт и без того нестабильное финансовое состояние фермерских хозяйств.

Между тем, как ранее писал News.ru, выправить дела сельхозпроихводители во Франции пока могут лишь волею случая. Так, один из фермеров на своём участке обнаружил клад с серебряными монетами XIII века.