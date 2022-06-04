Французская журналистка попала под артиллерийский обстрел в Донецке

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Французский военкор Кристель Неан попала под артиллерийский огонь со стороны ВСУ в Донбассе, об этом она рассказала «Пятому каналу». Журналистка добавила, что с ней все в порядке, она не пострадала, однако ее автомобиль был уничтожен.

Я живая, да. Моя машина умерла, — сказала она.

По словам Неан, обстрел произошел в Петровском районе Донецка, самом удаленном от центра города. На ее глазах от ранений скончался местный житель, вероятно от попадания осколка. Военкор шесть лет освещает события в ДНР, однако «такого ужаса», по ее словам, она не видела.

Она вместе с остальным мирными жителями, в целях безопасности, была вынуждена прятаться в одном из подвалов пять часов.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев попал под обстрел в Северодонецке. Он получил лёгкое ранение осколком мины в область локтя. В конце мая там погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Он отправился на Украину, чтобы «показать реальность войны», и был смертельно ранен в автобусе с гуманитарной помощью.