Французская военнослужащая упала в обморок во время выступления Макрона

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Военнослужащая, стоявшая на сцене позади президента Франции Эммануэля Макрона во время его ежегодного обращения к представителям вооруженных сил, упала в обморок. Девушку увели, а лидер страны продолжил выступление. Мероприятие транслировалось пресс-службой Елисейского дворца в соцсети Twitter (X).

Президент первый призвал оказать военнослужащей помощь, после чего напомнил, что его прервали, когда он говорил о важности антитеррористической операции.

Я вас заверяю, что это обморок, не должно быть ничего серьезного. Я говорил про важность антитеррористической операции Sentinelle. <...> Надеюсь, обморок не связан с этим, — сказал политик.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

До этого Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску международный порядок, правила которого больше не будут соблюдаться. По его словам, это недопустимо для прибалтийских стран.