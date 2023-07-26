Французская разведка знала о готовящемся мятеже «Вагнера» Opinion: разведка Франции заранее знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж в России

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) при Минобороны страны заранее знала о готовящемся в России мятеже группы «Вагнер», сообщило издание Opinion. Отмечается, что на это намекнул президент республики Эммануэль Макрон, поздравляя военных накануне Дня взятия Бастилии (14 июля).

По нашей информации, французские спецслужбы заранее обладали информацией о мятеже «Вагнера» — до того, как он произошел в конце июня, — пишет издание.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» произошла вечером 23 июня. Спустя сутки пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что он провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным и убедил его остановить мятеж.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после попытки мятежа «Вагнера» заявил, что США знали о его подготовке. Он назвал эти события «ожидаемыми».

Американские СМИ сообщали, что Бернс звонил руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить о непричастности Вашингтона к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». По словам журналистов, это был самый высокий уровень контактов между представителями двух стран в рамках инцидента.