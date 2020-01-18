https://static.news.ru/photo/c3914942-3a21-11ea-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shay Horse/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих против пенсионной реформы. В уличных акциях во французской столице принимают участие представители движения «жёлтых жилетов».

Как сообщает канал BFM, к вечеру 18 января столичные полицейские задержали 37 человек. Протестная колонна с утра пытается пересечь Париж с северо-западной окраины на юго-восток. На бульваре Ришар-Ленуар произошли столкновения с полицией — протестующие начали поджигать новогодние ёлки и мусорные баки.

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.

«Жёлтые жилеты» появились во Франции в конце 2018 года и представляют собой протестное движение без ярко выраженного лидера. Их появление было вызвано повышением цен на топливо, затем основным их требованием стала отставка президента страны Эммануэля Макрона. В настоящий момент движение солидаризировалось с протестующими против пенсионной реформы.

Как передавал NEWS.ru, оркестр Парижской оперы 18 января дал бесплатный уличный концерт в Париже в поддержку участников акций протеста.