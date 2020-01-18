Полиция Парижа применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих против пенсионной реформы. В уличных акциях во французской столице принимают участие представители движения «жёлтых жилетов».
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Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.
«Жёлтые жилеты» появились во Франции в конце 2018 года и представляют собой протестное движение без ярко выраженного лидера. Их появление было вызвано повышением цен на топливо, затем основным их требованием стала отставка президента страны Эммануэля Макрона. В настоящий момент движение солидаризировалось с протестующими против пенсионной реформы.
Как передавал NEWS.ru, оркестр Парижской оперы 18 января дал бесплатный уличный концерт в Париже в поддержку участников акций протеста.
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