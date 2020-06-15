Французская полиция начала расследование беспорядков с участием чеченцев

https://static.news.ru/photo/af8f3f4c-af44-11ea-9bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

МВД Франции сообщило о начале расследования в связи с беспорядками, которые устроили выходцы из Чечни и члены арабской диаспоры в Дижоне. Силовики хотят установить личности всех причастных к инциденту и привлечь их к суду.

Также они планируют выяснить причину ЧП и его обстоятельства, передаёт РИА Новости.

Неудержимые нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требует жёсткой реакции, — отметили в ведомстве.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер обсудил ситуацию с мэром города Франсуа Ребсаменом. Он заявил, что направляет полтора мобильных подразделения солдат для восстановления порядка.

Как писал NEWS.ru, беспорядки начались 12 июня. Несколько десятков человек собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, держали в руках биты, железные прутья и ножи. Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали.

Преступники заявили, что не выступают против правоохранительных органов или местных жителей, а действуют против местных наркоторговцев, которые напали на 16-летнего чеченца.

Представители чеченской и арабской диаспор провели встречу ночью с 13 на 14 июня. Они хотели снять напряжение, возникшее между группами. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение.

В результате беспорядков пострадали не меньше десяти человек.