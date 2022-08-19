Французская певица Мирей Матье рассказала об отношениях с Путиным Французская певица Мирей Матье заявила, что знакома с Путиным и относится к нему не только как к президенту

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин и французская певица Мирей Матье

76-летняя французская певица Мирей Матье в интервью Nice Matin рассказала, что лично знакома с президентом России Владимиром Путиным и относится к нему не только, как к главе государства. Так она ответила на вопрос журналиста о том, до сих пор ли она восхищается российским лидером.

Это личное. Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз лично приветствовал меня, когда я пела там (в России. — NEWS.ru), — сказала Матье.

Артистка также призвала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и призналась в любви одновременно и к россиянам, и к украинцам. При этом она добавила, что не удивлена всесторонней поддержкой Путина со стороны граждан России. По ее мнению, «это очень по-русски, и те, кто плохо знают страну, этого никогда не поймут».

Ранее британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Музыкант задался вопросом, почему Вашингтон не призывает украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несет ответственность НАТО, именно он начал говорить о приеме в свои ряды Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.