Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал соотечественников сократить «социальные контакты физиологического рода». Он уточнил, что призыв касается и традиционной французской практики la bise — поцелуев в щёку при приветствии.
Об этом
По состоянию на 29 февраля во франции было отмечено 100 случаев заражения COVID-2019. Два человека скончались от инфекции.
Как передавал NEWS.ru, во Франции в связи с угрозой распространения коронавируса запретили массовые мероприятия и изменили обряд причастия в церквях. Французское правительство также разрешило переводить работников на удалённый режим работы, не спрашивая их согласия.
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