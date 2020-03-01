https://static.news.ru/photo/739979b6-5ba3-11ea-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал соотечественников сократить «социальные контакты физиологического рода». Он уточнил, что призыв касается и традиционной французской практики la bise — поцелуев в щёку при приветствии.

Об этом сообщает Bloomberg. Рекомендация министра направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Веран также повторил озвученный ранее совет отказаться от рукопожатий.

По состоянию на 29 февраля во франции было отмечено 100 случаев заражения COVID-2019. Два человека скончались от инфекции.

Как передавал NEWS.ru, во Франции в связи с угрозой распространения коронавируса запретили массовые мероприятия и изменили обряд причастия в церквях. Французское правительство также разрешило переводить работников на удалённый режим работы, не спрашивая их согласия.