Французов призвали не ездить на Украину после гибели соотечественника МИД Франции призвал сограждан не посещать Украину после гибели соотечественника

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

МИД Франции в очередной раз призвал сограждан воздержаться от поездок на Украину. Предупреждение последовало после гибели французского гражданина в районе Артемовска. Об этом сообщает AFP. По данным агентства, 30-летний мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах 22 марта.

Мы напоминаем, что украинская территория является зоной военных действий. В этом контексте мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок на Украину, какими бы ни были мотивы, — заявили в МИД.

Ранее глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск. Он отметил, что основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться. По его словам, именно этого командование ВСУ и ждало.

В свою очередь ветеран ВС США Ноктис Дрейвен обратился в соцсетях к американским легионерам, участвующим в боях на Украине, с призывом трезво оценить ситуацию и задуматься о возвращении на родину.